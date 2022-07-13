"Сегодня в продажу поступил "Туристический билет" — комплексный билет, который позволяет в течение семи дней с даты покупки посетить постоянную экспозицию Третьяковской галереи "Шедевры русского искусства XI — начала XX века" в Лаврушинском переулке и экспозицию "Искусство ХХ века" в Новой Третьяковке на Крымском Валу", — сообщили в пресс-службе галереи.

Отмечается, что "Туристический билет" позволит избежать очередей на покупку билетов в кассах музея и заранее спланировать визит — с ним можно посетить экспозицию в Лаврушинском переулке и экспозицию на Крымском Валу в разные дни в течение срока действия билета.

"Туристический билет" можно приобрести на сайте Третьяковской галереи или в кассах музея.