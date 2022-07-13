"В течение двух дней на Барском лугу посетителей ждут экскурсии по усадьбе и парку, катание на лошадях, игра в крокет, мастер-классы по плетению венков, изготовлению игрушек из дерева, набойке на ткани, росписи экосумок и гончарному делу", — говорится в сообщении.

Ключевым событием праздника станет покос травы на Барском лугу усадьбы. Здесь также будет работать ярмарка, на которой гостям предложат товары народных промыслов, изделия ручной работы и сувениры.

Завершится праздник традиционным общим хороводом, отметили в ведомстве.

Фестиваль народной культуры "Сенокос в Муранове" пройдет 16 и 17 июля.

На мероприятии соберутся кузнецы, гончары, резчики по дереву и ткачи, мастера по керамике и литью, столяры. Фестиваль ежегодно собирает порядка 5 тыс. гостей.