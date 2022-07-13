"Заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами "Альфа" или "Дельта". Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется", — сообщили журналистам в ведомстве по итогам проведенного главой Роспотребнадзора Анной Поповой селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов "омикрона", которые легче передаются от человека к человеку, маловероятно.

При этом в ведомстве подчеркнули, что в связи с увеличением заболевших ВА.4 и ВА.5, "гражданам не рекомендуется пренебрегать базовыми мерами предосторожности".

"Людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами", — заявили в ведомстве.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации против COVID-19 раз в полгода.

Ранее оперативный штаб Москвы заявил о росте заболеваемости COVID-19 в столице, который связан с распространением новых подвариантов "омикрон"- штаммов ВА.4 и ВА.5. Также власти Москвы рекомендовали гражданам носить маски в закрытых помещениях. Позже власти Санкт-Петербурга и Калужской области распространили рекомендации о ношении масок в общественных местах.

О появлении в России подвариантов "омикрон"-штамма ВА.4 и ВА.5 в Роспотребнадзоре сообщили в середине июня. Оба варианта, по словам специалистов, характеризуются тем, что они легче распространяются между людьми, и их труднее отследить иммунной системе.

6 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о 30%-м росте случаев заражения коронавирусом в мире за последние две недели. Он уточнил, что в Европе и Америке рост заболеваемости связан с распространение подвариантов BA.4 и BA.5.

8 июля руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов заявил, что новый подъем заболеваемости коронавирусом в России возможен с появлением новых подвариантов вируса и снижением коллективного иммунитета. При этом он отмечал, что ситуация с COVID-19 находится под контролем Роспотребнадзора и вводить какие-то ограничения необходимости нет.