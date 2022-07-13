"Что касается работы пункта пропуска Псоу, этот вопрос нами прорабатывается. В этом году принято решение по облегчению перехода, но мы ставим задачу перед собой не только в рамках этого года, мы хотим, так как это прописано в межгоссоглашении, сделать так, чтобы данный переход, перемещение людей, перемещение грузов, товаров и услуг без ограничений, свободное перемещение", — сказал Бжания журналистам в Уфе.

"В большом договоре, который был подписан в ноябре 2014 года между президентами РФ и Абхазии, такие условия были прописаны. К сожалению, данный пункт договора пока не реализован, но в течение двух лет, я надеюсь, к 2024 году все будет именно так", — добавил он.

По его словам, условия для ослабления пограничного режима уже созданы, "но это требует определенных подготовительных, организационных и правовых мер, и мы идем в этом направлении".

Бжания уточнил, что ежегодно границу пересекают 11 млн раз, 99% — граждане Российской Федерации.