"Уже идет работа, определен инвестор по запуску нашего сухумского аэропорта. Мы должны запустить аэропорт в 2024 году", — сказал Бжания.

Делегация из Абхазии во главе с президентом страны находится с рабочей поездкой в Уфе.

Аэропорт расположен вблизи села Бабушара Гулрыпшского района, в 18 км от столицы Абхазии, построен в середине 1950-х годов и несколько раз модернизирован. Он был закрыт по распоряжению властей Грузии после грузино-абхазской войны в октябре 1993 года. В 2006 году Международная организация гражданской авиации ICAO аннулировала код аэропорта Сухум и изъяла информацию о нем из своих документов.

В июле 2019 года правительство Абхазии приняло постановление о придании Сухумскому аэропорту статуса "аэродрома совместного базирования" и присвоении буквенного кода. В соответствии с этим документом, воздушному пространству Абхазии был присвоен четырехбуквенный код "URAS" для последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации РФ (AIP). Первая буква присутствует в кодах аэропортов постсоветского пространства, вторая обозначает город Ростов-на-Дону, где авиадиспетчерская служба контролирует все проходящие через регион авиалинии, третья — Абхазию, четвертая — Сухум.

Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта — 3,6 км, что позволяет ему принимать практически все типы гражданских самолетов. В советский период терминал обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки. Авиаузел в настоящее время используется для базирования ВВС Абхазии, а также принимает только самолеты российской военной авиации.