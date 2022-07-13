"Фестиваль "Русское поле" пройдет 27 августа 2022 г. и будет посвящен Году культурного наследия народов России, а также 875-летию Москвы", — говорится в сообщении.

В ходе фестиваля пройдет конкурс в восьми номинациях: "Лучший хоровой коллектив", "Лучший хореографический коллектив", "Лучший инструментальный коллектив", "Лучшая коллекция "Наследие и традиции", "Лучший туристический маршрут", "Лучший гастрономический бренд", "Лучший народный мастер", "Лучший товаропроизводитель".

Ожидается, что в фестивале примет участие не менее 2 тыс. представителей разных регионов России.

Следить за событиями фестиваля можно будет онлайн с помощью официального сайта и страниц в социальных сетях.