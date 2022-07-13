Так, с 1 августа и до конца года "ЮВТ Аэро" будет выполнять три раза в неделю маршруты из омского аэропорта в Барнаул, Абакан, Волгоград, Иркутск и Челябинск.

"ЮТэйр" в тот же период сможет осуществлять рейсы в Кемерово и Тюмень дважды и трижды в неделю соответственно. С периодичностью дважды в неделю авиакомпания "Азимут" намерена летать в Уфу, а авиакомпания "Икар" — в Пермь.

Red Wings достались субсидируемые рейсы в Минеральные Воды (2 раза в неделю), Екатеринбург (3 раза в неделю), Казань и Самару (до 31 августа — 3 раза в неделю, а с 1 сентября — 2 раза в неделю).