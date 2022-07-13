"Форум сочетает в себе формат классического палаточного похода и обучающего акселератора. 100 участников "Трасса развития " из восьми округов РФ, отобранных из 400 человек по результатам онлайн-программы, на протяжении двух смен (с 15 по 17 июля и с 18 по 21 июля 2022) получат навыки командной работы, тайм-менеджмента, проектного менеджмента ", — сказал представитель кабинета министров.

По его словам, в рамках мероприятия пройдут лекции "Тактика позитивного мышления", "Психология жестов", "Мотивация", "Психология общения", а также тренинги по командообразованию и управлению, мастер-классы по гончарному делу, кузнечному и кожевенному ремеслам. Стрельба из лука, ночной кинотеатр, песни под гитару у костра, конкурсы и турниры с ценными призами — вот лишь немногое, что приготовили организаторы.

Как заявил "Интерфаксу" глава республики Махмуд-Али Калиматов, Ингушетия обладает огромным туристическим потенциалом, как для классического отдыха, так и для экстремального.

"Подобные спортивные и в то же время культурно-образовательные проекты привлекают молодых, активных путешественников, и, конечно, мы будем их поддерживать", — сказал руководитель субъекта.

По данным пресс-службы, на площадке мастерской пройдут мастер-классы и мастер-шоу. Кроме того, будет создана огненная скульптура как символ возрождения традиционного гончарного ингушского промысла.