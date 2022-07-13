Правительство республики сообщает, что 41-метровую статую Авалокитешвары (Арьяа Баала) торжественно открыли в Закаменском районе в среду. В мероприятии приняли участие паломники и туристы из разных регионов России и из Монголии.

"В честь открытия статуи в селе Санага с раннего утра идет молебен: ламы читают мантры, а верующие преподносят далга и хадаг в знак почтения. Сегодня для путешественников отрыт парк "Арья Баала". На протяжении всей тропы расположены четыре беседки, также стоят скамейки и урны, мягкие канатные перила", — говорится в сообщении.

Перила в парке украшают более сотни деревянных бусин, созданных в столярной мастерской, действующей при дацане. Они символизируют 108 родов желаний буддийских четок. Пройти всю тропу протяженностью 2 км при неторопливом шаге можно за 35 минут.

В парке расположены четыре смотровые площадки, одна из которых находится у подножия статуи, еще одна — у озера, куда летом прилетает лебединая стая.

Строительство статуи началось в 2018 году. Масштабное сооружение к месту установки доставляли частями из пригорода Улан-Удэ. Автором скульптуры стал художник Юрий Мандаганов.

Туристско-паломнический проект в Санаге реализуется на грантовые средства (4 млн рублей), на пожертвования (свыше 6 млн рублей), также по 500 тыс. рублей было выделено из местного бюджета и благотворительного фонда.