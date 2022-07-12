«Сейчас сложно выделить группу бюджетных зарубежных направлений. Подорожало все. Направлений доступно не так много. Турция и Египет, несмотря на то, что цены выросли, все равно лидируют по объемам. Подорожало все примерно в два раза», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам, Ломидзе на этих направлениях существует определенный дефицит перевозки, хотя и не такой острый, как в мае-июне.

«Отели что в Египте, что в Турции после двух лет ковида пытаются компенсировать потери и в результате мы получаем повышение цены. Что на спросе никак не отражается, люди готовы ехать за такие деньги», — добавила представитель АТОР.

Ломидзе напомнила, что, несмотря на то, что Египет прежде считался осенне-зимним направлением, и летом не пользовался большой популярностью из-за жаркого климата, сейчас спрос на это направление высокий.

«Туризм в Европу приобрел интересные формы после того, как Booking.com в России перестал работать. Многие туристы, которые раньше ехали самостоятельно и сами бронировали отели, сейчас прибегают к услугам туроператоров. Через них бронируют всю наземную часть – отели, экскурсии, трансферы, билетами занимаются сами. В результате появился сегмент полуорганизованного туризма в европейские страны. Естественно, со стыковками, и это все дороже, но он есть», — рассказала она.

По словам эксперта, поток в Европу сейчас гораздо меньше, чем до пандемии в 2019 году, — это не миллионы, и даже не сотни тысяч, — но это значимая доля рынка.

Ломидзе напомнила, что 15 июля для россиян полностью откроется Финляндия.

«Хельсинки всегда был хабом, и через Финляндию становятся доступны другие европейские страны, так как поездки через Стамбул или ОАЭ – это большой крюк. И есть ажиотажный спрос на финские визы, в Петербурге запись на вторую половину августа. Но если сравнивать его с тем количеством виз, которое выдавало консульство в 2019 году, до ажиотажа далеко. Но возможность поехать в Финляндию очень порадовала наших туристов», — пояснила Ломидзе.

Она подчеркнула, что в АТОР не поступала информация о негативном отношении к российским туристам за рубежом.