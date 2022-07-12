"Несмотря на то, что, по данным регионального Минздрава, за последние сутки в Калужской области выявлено 16 случаев заболеваемости ковидом, масочный режим в медицинских организациях сохраняется, а посещение родственников временно приостановлено", — говорится в сообщении.

Защитные меры рекомендованы из-за резкого роста инфицированных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Это связано с распространением нового вида омикрон-штамма, который более заразен, хотя заболевание протекает чаще в легкой форме.

Как сообщалось ранее, в регионе отменены все ограничения по коронавирусу, но сохраняется режим повышенной готовности.