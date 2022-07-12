"Прошло шествие монахов и обход Пагоды с восточной стороны, на здании разместили алмазный Бутон, орнаментальную Лопасть и буддийский флаг. Состоялось чтение молитв, пожертвование Будде фруктов и бой в колокол", — говорится в сообщении.

Глава региона Владислав Шапша оценил состоявшееся мероприятие как "важное событие для укрепления дружбы между нашими странами".

Как отметил заместитель губернатора Василий Быкадоров, регион рассчитывает более плотно сотрудничать с Мьянмой в традиционных направлениях — экономике, культуре, образовании.

"Замечу, что армия Мьянмы очень крепкая. Их офицеры учатся в наших учебных заведениях, поэтому в приоритете будет и сотрудничество в военно-технической области", — заявил на церемонии Быкадоров.

"Этномир" — этнографический интерактивный парк-музей под открытым небом на границе Калужской и Московской областей. На площади в 140 га здесь представлены 14 музеев; 6 этнодоворов: "Музей Русской печи", "Русское подворье", "Украина и Беларусь", "Север, Сибирь и Дальний Восток", "Страны Южной Азии", "Страны Центральной Азии"; 120 скульптурных композиций и памятников; 9 этноотелей и хостел, рассчитанные для размещения 700 гостей; 12 кафе и ресторанов, представляющие различные национальные кухни; 16 площадок для проведения деловых мероприятий; аттракционы; объекты оздоровительного туризма: экобаня, банный остров, СПА-центр. Его посетили около 1,5 млн человек, годовой туристский поток составляет 350 тыс. посетителей.