"На капитальный ремонт архитектурного памятника в рамках национального проекта "Культура" из бюджетов разных уровней выделены 18,5 млн рублей", — уточнили власти.

На эти средства в двухэтажном каменном особняке до 30 ноября отремонтируют помещения и отмостку, водопровод, канализацию и вентиляцию, установят пожарную сигнализацию, а также благоустроят прилегающую территорию.

Согласно архивным документам, крестецкий Путевой дворец был построен в восьмидесятых годах XVIII века для остановки императрицы во время ее путешествий по России. В настоящее время там находится детская школа искусств.

Школа появилась в этом здании около 60 лет назад по инициативе известного композитора Тихона Хренникова, который тогда был депутатом Новгородского областного совета и поддержал инициативу местных жителей.