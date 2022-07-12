"Анализ планировочной структуры поселения позволяет сделать вывод, что это была единая комплексная застройка, которая осуществлялась по четко продуманному плану. На поселении зафиксированы элементы сложной планировочной структуры — незастроенная центральная "площадь", улица, усадебная застройка, некрополь, тесно соседствующий с поселением", — говорится в сообщении.
Осью населенного пункта была улица шириной 6,7-8,6 метров, которая шла в сторону ручья. В северо-западной части, почти в центре поселения, улица переходит в площадь размером 780 кв.метров, свободную от каких-либо строений. С северо-востоку от улицы расположены два крупных усадебных комплекса. На противоположной, юго-западной, части улицы расположены пять гораздо меньших по площади усадебных комплексов.
За пределами жилой части поселения, где находились усадьбы, в юго-восточной части памятника, у ручья, располагался некрополь.
После окончания работ Чаадаево 5 станет одним из наиболее полно исследованных раскопками крупнейших средневековых селищ на территории Владимирской области.
"Наличие крупных усадебных комплексов, предметов грамотности, воинского снаряжения, предметов, связанных с православным культом, свидетельствует об особом статусе селища, которое, вероятно имело административные функции и было напрямую связано со стольным Муромом, расположенным в 7 км", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что на селище собрана значительная коллекция различных находок: стилосов для письма, детали книжных переплетов, предметов вооружения, разнообразная коллекция нательных крестиков.
Ранее сообщалось, что всего в прошлом году было обнаружено более 5 тыс. археологических находок при строительстве трассы М-12 во Владимирской области.
За время подготовки территории под строительство скоростной автомагистрали исследователи обнаружили 25 объектов археологического наследия во Владимирской, Нижегородской областях и в Чувашии.
Трасса М-12 в 2024 году свяжет 17 крупнейших региональных центров, в зоне ее тяготения проживает более 60% населения России.