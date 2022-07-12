К настоящему времени памятник, исследование которого ведется на участке строительства скоростной автомагистрали Москва-Казань, изучен на площади чуть более 30 тыс. кв. метров. Планируется, что будет вскрыта вся площадь, которая по оценкам специалистов, может составить около 3,5 га.

"Анализ планировочной структуры поселения позволяет сделать вывод, что это была единая комплексная застройка, которая осуществлялась по четко продуманному плану. На поселении зафиксированы элементы сложной планировочной структуры — незастроенная центральная "площадь", улица, усадебная застройка, некрополь, тесно соседствующий с поселением", — говорится в сообщении.

Осью населенного пункта была улица шириной 6,7-8,6 метров, которая шла в сторону ручья. В северо-западной части, почти в центре поселения, улица переходит в площадь размером 780 кв.метров, свободную от каких-либо строений. С северо-востоку от улицы расположены два крупных усадебных комплекса. На противоположной, юго-западной, части улицы расположены пять гораздо меньших по площади усадебных комплексов.

За пределами жилой части поселения, где находились усадьбы, в юго-восточной части памятника, у ручья, располагался некрополь.

После окончания работ Чаадаево 5 станет одним из наиболее полно исследованных раскопками крупнейших средневековых селищ на территории Владимирской области.

"Наличие крупных усадебных комплексов, предметов грамотности, воинского снаряжения, предметов, связанных с православным культом, свидетельствует об особом статусе селища, которое, вероятно имело административные функции и было напрямую связано со стольным Муромом, расположенным в 7 км", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на селище собрана значительная коллекция различных находок: стилосов для письма, детали книжных переплетов, предметов вооружения, разнообразная коллекция нательных крестиков.

Ранее сообщалось, что всего в прошлом году было обнаружено более 5 тыс. археологических находок при строительстве трассы М-12 во Владимирской области.

За время подготовки территории под строительство скоростной автомагистрали исследователи обнаружили 25 объектов археологического наследия во Владимирской, Нижегородской областях и в Чувашии.

Трасса М-12 в 2024 году свяжет 17 крупнейших региональных центров, в зоне ее тяготения проживает более 60% населения России.