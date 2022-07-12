"По версии следствия, Мухастанов с 2014 по 2015 годы, являясь директором и исполняющим обязанности директора лагерей "Заря" и "Олимп" в Унцукульском районе Дагестана, присвоил себе 2,2 млн рублей бюджетных денег", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Мухастанов подписывал договоры с Минобрнауки республики об обеспечении детей двухразовым питанием, но при этом в документах завышал число отдыхающих в лагере. В последующем он занимал должность начальника отдела по делам молодежи и туризма администрации Унцукульского района.

"Суд отправил Мухастанова на год в колонию общего режима, также постановил взыскать с него размер причиненного им государству ущерба", — отметили в УФСБ.

Дело рассматривалось по ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч.2 ст.327 (подделка, изготовление или оборот поддельных документов) УК РФ.