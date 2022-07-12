Авиакомпания увеличит количество рейсов из Петербурга в Иркутск, Казань, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Орск, Сочи, Сургут, Уфу и Челябинск.

"Увеличение полетов в неделю составит: Иркутск — с 3 до 7 раз, Казань — с 18 до 21 раза, Нижневартовск — с 4 до 7 раз, Нижний Новгород — с 21 до 28 раз, Новосибирск — с 7 до 11 раз, Орск — с 5 до 7 раз, Сочи — с 42 до 49 раз, Сургут — с 7 до 11 раз, Уфа — с 17 до 28 раз, Челябинск — с 15 до 21 раза", — говорится в сообщении.

Ранее количество рейсов из "Пулково" в московский аэропорт "Шереметьево" в июле увеличил "Аэрофлот" — воздушные суда компании летают между Москвой и Петербургом до 33 раз в день.

Базовыми аэропортами "России" являются "Пулково" (Санкт-Петербург) и "Шереметьево" (Москва).