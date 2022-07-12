Соответствующее решение совет директоров Red Wings принял на заседании в понедельник, сообщила компания.

Своей задачей на новом посту Солодилин видит "в дальнейшем развитии масштабного проекта Red Wings по созданию эталонного эксплуатанта российской техники".

"Конечно, стратегия авиакомпании будет корректироваться как в части флота, так и в части развития маршрутной сети. Важнейшая задача — качественно подготовиться к эксплуатации лайнера МС-21, также считаю важным вернуться к эксплуатации Ту-204, остаются еще перспективные международные и региональные ниши", — сказал Солодилин, которого цитирует пресс-служба.

Сейчас Red Wings эксплуатирует 17 российских самолетов SSJ100 и три американских Boeing 777. До начала военной операции РФ на Украине и последовавших за этим санкций компания также выполняла рейсы на европейских Airbus A320. Одновременно Red Wings является заказчиком 16 МС-21.

Ключарев возглавлял Red Wings с 2014 года. О причинах его увольнения из компании в сообщении не уточняется.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2017-2019 гг. Red Wings была прибыльна. 2020 год, ознаменованный началом пандемии COVID-19, компания — как и большинство мировых авиаперевозчиков — закончила с чистым убытком. В 2021 году Red Wings сократила убыток на 22%.