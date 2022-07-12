"По словам инвесторов, в поисках площадки под этнопарк они изучили весь Северо-Запад и выбрали живописные места в Новгородской области, в основном, из-за ее (удачного) расположения между Москвой и Санкт-Петербургом", — пояснили в пресс-центре.

Предполагается, что "сердцем" проекта станет реконструированное поселение времен викингов Хольмгард.

Хольмгард возводится, главным образом, по современным технологиям, однако строители активно используют историческую информацию.

К 2027 году на площади свыше 60 га в этнопарке, согласно плану, появятся гостиницы, экоферма и другие объекты.

Стоимость проекта составит 1,1 млрд рублей. Его инициаторы надеются, что в условиях роста внутреннего туризма Хольмгард станет достойным предложением для россиян.

По просьбе инвесторов губернатор Андрей Никитин поручил правительству помочь с газификацией объекта.