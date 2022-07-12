"15 июля Евпатория отметит традиционный праздник — День курортника "На экваторе евпаторийского лета", — говорится на официальной странице муниципального образования городской округ Евпатория в Telegram.

В программе — молебен о благополучном туристическом сезоне и здравии отдыхающих в городе, массовые зарядка и забег, заплыв в Черном море на надувных матрасах, конкурсы, концерт и фейерверк.

Туристы поборются за звание лучшего курортника, главный приз — путевка на двоих на отдых в 2023 году.

Евпатория — город с населением более 100 тыс. человек, известен как место отдыха родителей с детьми.

Как сообщалось, аэропорт "Симферополь" — среди 11 авиаузлов юга и центральной части России, которые не принимают и не отправляют рейсы с 24 февраля 2022 года, даты начала РФ специальной военной операции на Украине. В Крым можно добраться на поезде, автобусах или машинах. Дорога на поезде из Москвы занимает больше суток. Туроператоры прогнозируют снижение потока отдыхающих на полуострове в текущем году из-за закрытого авиасообщения с регионом.