"Фестиваль под открытым небом в деревне Васильево входит в календарь событий Года культурного наследия народов России. В рамках праздника планируется создать единое пространство для познавательного организованного семейного досуга и приобщения молодого поколения к традиционной народной культуре", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Участники фестиваля вспомнят традиции предков, узнают, как косили траву, сушили сено и собирали его в стога, а также попробуют местные крестьянские блюда и напитки, послушают старинные песни Палкинского района, посоревнуются в мастерстве исполнения частушек, научатся плести обережные браслеты и изготавливать куклы из травы.

"Проведение фестиваля станет не только новой формой возрождения народной празднично-обрядовой культуры родного края, но и представит богатство самобытного региона через разные виды народного творчества. Это фестиваль взаимодействия и обмена опытом между разными поколениями, качественный и содержательный, в том числе и семейный досуг, погружающий в историю и культуру родного края", — отметили в псковском правительстве.

Проект Палкинского районного досугового объединения "Фестиваль деревенской культуры. День традиций. Сенокосная пора" стал победителем третьего специального конкурса президентского Фонда культурных инициатив. Сумма гранта, выделенного на реализацию проекта, составляет более 235 тыс. рублей.