"Сведения о новой дочерней компании: наименование — ООО "Аэропорт Бельбек", доля в уставном капитале — 9900 рублей/ 99%. Дата актуальности — 11 июля 2022 года", — следует из данных ЕГРЮЛ.

Оставшийся 1%, или 100 рублей в уставном капитале юрлица, принадлежит бенефициару ООО "МАС" — ООО "Аккорд Инвест" (Москва).

"ООО "Аэропорт Бельбек" создано с целью повышения эффективности операционного управления инфраструктурой гражданского сектора", — пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта "Симферополь".

Аэропорт "Бельбек" построен в 1941 году как военный аэродром, в 1980-х годах его стали использовать для приема правительственных самолетов. После присоединения в 2014 году Крыма к России власти Севастополя подписали с министерством обороны РФ договор о совместном использовании аэропорта. В 2018 году, согласно распоряжению правительства России, "Бельбек" стал филиалом АО "Международный аэропорт "Симферополь".

В ноябре 2018 года завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы длиной 3,45 км в "Бельбеке". ВПП стала полосой двойного назначения — для военных и гражданских самолетов, может принимать все типы воздушных судов, включая тяжелые транспортные самолеты.

Департамент по имущественным и земельным отношениям правительства Севастополя внес в декабре 2018 года в уставный капитал АО "МАС" 775,47 млн рублей. Их планировалось направить на реконструкцию и развитие гражданского сектора "Бельбека".

Осенью 2021 года московская "Региональная строительная компания" (РСК) стала победителем тендера на реконструкцию и развитие гражданского сектора аэропорта за 1,192 млрд рублей (с учетом НДС).

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, в апреле 2018 года начал работу новый терминал, инвестиции в который составили 32 млрд рублей, все рейсы принимаются и отправляются оттуда.

Аэропорт в настоящее время обслуживает только внутрироссийские рейсы — международные не выполняются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения Крыма в состав России.