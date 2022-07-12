Откроет "огуречное пиршество" большое юбилейное шествие, которое пройдет от центральных ворот музея деревянного зодчества к главной сцене.

Участников ждут праздничные конкурсы: "Малосольные танцы", "Огуречный обжора", конкурс частушек "Огуречный баттл", а также "Огуречные игры" и "Подушечные битвы".

На площадке "Засолочная изба" гости смогут принять участие в мастер-классах по засолке огурцов и дегустации.

Весь день фестиваля будут работать ремесленные ряды, где более 60 народных умельцев со всей России представят изделия художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, говорится в сообщении.

Сопровождать праздник будет обширная музыкальная программа, в которой примут участие эстрадно-джазовые и фольклорные ансамбли.

По традиции в финале праздника в небо запустят куклу-огурец.

Фестиваль "Праздник Огурца" является визитной карточкой Владимирской области. Ежегодно его посещают порядка 7 тыс. гостей. Проводится он не случайно: испокон веков для жителей Суздаля и плодородного суздальского Ополья сельское хозяйство и огородничество было одним из главных занятий.