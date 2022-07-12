В этот день на Успенской площади пройдут два фестиваля — "Кухня на углях" и "Угличе Поле".

Так, любители гастротуризма соберутся в Зеленом сквере. Здесь пройдут мастер-классы от кафе и ресторанов города, кулинарная битва молодых семей и профессионалов. Кроме того, участники приготовят общее блюдо для всех гостей фестиваля.

Гостей фестиваля "Угличе Поле" ждет театрализованное представление, выступления творческих коллективов и вечерний концерт.

В течение дня на разных площадках города пройдут выставки, игры и конкурсы, шоу мыльных пузырей и спортивные заезды на велосипедах.

16 июля Углич будет отмечать 1085-летие.