Чтобы присоединиться к форуму, необходимо заполнить анкету на официальном сайте мероприятия.

В приветственном обращении к участникам встречи губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отметил, что регион выбран площадкой форума не случайно.

"Дальний Восток — уникален и многогранен, но его жемчужиной был и остается наш регион. Сегодня сфера туризма становится одной из ведущих в экономическом развитии страны. Поэтому важно найти точки соприкосновения для развития и поднятия отрасли на новый, более совершенный уровень", — сказал губернатор.

В региональном министерстве туризма, которое выступает организатором мероприятия, сообщили, что по мере приближения к старту форума на официальном сайте можно будет найти всю актуальную информацию о сессиях, мастер-классах, "круглых столах" и культурной программе.

"Учитывая то, что туризм — это в первую очередь впечатления и эмоции, планируем делать акцент не только на практическую составляющую деловой части, но и интересные локации и яркие красочные мероприятия во время форума не только для его участников, но и жителей края. Мы работаем над тем, чтобы "насытить" наше мероприятие классными фишками", — отметила министр туризма края Екатерина Пунтус.

Всероссийский туристический форум пройдет в Хабаровске с 21 по 24 сентября. Ожидается, что в нем примут участие представители федеральных органов власти, главы регионов, крупнейшие российские ассоциации и общественные объединения в сфере туризма. Также будут приглашены потенциальные инвесторы из Москвы, регионов Дальнего Востока и дружественных стран.