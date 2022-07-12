"За лето в лесах потерялись 44 человека. В июне — 34 человека, а основной пик пришелся на начало сезона ягод и первых грибов — последние две недели июня. Тогда в лесу заблудились 25 человек. Все найдены, живы", — приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

Он отметил, что за аналогичный период прошлого года в лесах Подмосковья потерялись 56 человек.

По словам зампреда, положительная динамика связана с информационной работой с жителями и благодаря проекту "лавочки-навигаторы в лесах".