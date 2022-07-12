"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в сообщении.

Установлено, что в декабре 2019 года 48-летняя подозреваемая получила от жительницы Ачинска более 200 тыс. рублей за туристические путевки. Но из-за введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса, выезды за границу были приостановлены, и клиентка пожелала вернуть свои деньги. Однако директор турагентства деньги за оплаченные путевки не вернула и начала скрываться от женщины.

В течение 2021 года еще шесть жителей Ачинска обратились в это же турагентство за путевками. Подписав договор, клиенты внесли полную оплату за туры. Однако ни поездки, ни вложенных денег они не получили.

"Таким образом, предпринимательница с декабря 2019 по ноябрь 2021 года путем обмана и злоупотребления доверием похитила у клиентов в общей сложности порядка 1 млн рублей", — уточняется в сообщении.