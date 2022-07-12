По данным полиции, инцидент произошел 24 июня на перегоне между станцией Пуровск и Ханымей (ЯНАО).

Очевидцы рассказали, что около 4 часов утра пьяный мужчина бегал по вагону и кричал, что ему угрожают. Затем он поджег подушки в последнем купе. Вагон отцепили от состава, в течение получаса пожар ликвидировали.

Пострадавших не было, но ущерб от повреждений вагона, принадлежащего АО "ФПК" Уральский филиал РЖД", и личному имуществу пассажиров оценивается более чем в 1 млн рублей, отмечается в сообщении.

Полиция установила личность поджигателя. Им оказался пассажир вагона N13, ранее многократно судимый 38-летний житель города Соликамска (Пермский край), официально не работающий.

В отношении задержанного в Ново-Уренгойском линейном отделе МВД России на транспорте возбуждено дело по ч.2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).