Крупнейшим акционером компании осталась Сахалинская область, однако ее доля сократилась со 100% до 49,99%. По 5% акций получили структуры Якутии, Бурятии, Хабаровского, Камчатского, Приморского и Забайкальского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа. Менее 1% получило АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ, 100% принадлежит Минвостокразвития РФ).

Данные приведены из отчета а/к "Аврора" за 2021 год.

До 2021 года крупнейшим владельцем "Авроры" был "Аэрофлот" (51%), вторым совладельцем компании была Сахалинская область. По инициативе властей РФ на базе "Авроры" было решено создавать единую дальневосточную авиакомпанию. Для этого 100% акций перевозчика сначала консолидировала Сахалинская область, в дальнейшем ожидалось, что в его капитал войдут все 11 дальневосточных регионов, РФ при этом планировала сохранить "золотую акцию".

Сейчас парк "Авроры" состоит только из иностранных воздушных судов — европейских Airbus A319 и канадских Bombardier. Сообщалось, что до 2025 года компания планирует получить 45 самолетов российского производства, в том числе Superjet 100, Ил-114-300, L-410 и "Байкал". При поддержке властей их должна поставить "Государственная транспортная лизинговая компания" (подконтрольна Минтрансу РФ).