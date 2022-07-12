"Пресечена попытка незаконного вывоза рукописных пергаментов, изготовленных в начале ХХ века и представляющих культурную ценность. Пассажир, вылетающий с семьей в Тель-Авив, проследовал через "зеленый" коридор и не задекларировал два свитка Торы", — говорится в сообщении.

Между тем, вывоз таких свитков с территории России возможен только при наличии разрешения министерства культуры РФ. Они используются для еженедельного публичного чтения в синагоге и являются "главным сакральным предметом в иудаизме".

"Полотна рукописей высотой в один метр таможенники изъяли и отправили на экспертизу, установлено, что их рыночная стоимость составляет 324 тыс. рублей", — отмечается в пресс-релизе.

Против пассажира возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу).