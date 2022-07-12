"Этот год заметно отличается от предыдущего, когда из-за пандемии туристический поток к нам в область был очень большим. Сегодня ситуация существенно изменилась. Гости из других регионов России необоснованно опасаются к нам приезжать на фоне политических событий. При этом власти региона активно проводят разъяснительную работу в этом вопросе, объясняя потенциальным туристам, что все у нас спокойно и хорошо", — сказала Тесленко.

Несмотря на то, что заполняемость приморских отелей и гостиниц довольно высокая — порядка 100%, в целом падение туристического потока в области оценивается с начала сезона от 10 до 30%. Об этом говорят данные по покупке сувенирной продукции, по среднему чеку, по заселению, отметила она.

И рынок оперативно реагирует на уменьшение спроса. Никогда квартиры, сдаваемые в аренду туристам, в том же Светлогорске не стоили так дешево, констатировала Тесленко.

"И это при том, что Светлогорск является нашим самым дорогим курортом. Сегодня квартира в аренду здесь стоит 2500 рублей в сутки, хотя в прошлом году цена была значительно выше. И таких квартир в предложениях более 870", — добавила она.

Однако в туристический отрасли не паникуют из-за ситуации этого года, понимая, что прошлый сезон был пиковым. Объективная передышка индустрии гостеприимства нужна и полезна. Она позволит увидеть узкие места, нарастить усилия и принять меры, чтобы турист остался доволен при любых ситуациях, отметила директор ассоциации.

"Нам есть куда расти и что поднимать, несмотря на реальные успехи в отрасли. На сегодня в Калининградской области гостям предлагается очень высокое качество гостиничных и других услуг сервиса, в том числе и туристических маршрутов, а также разнообразной гастрономии. Нам предстоит уже сегодня готовиться к новому сезону, развивая все направления этого непростого, но интересного и важного бизнеса", — заключила Тесленко.

Как сообщалось, в Калининградской области по итогам 2022 года рассчитывают приять более 2 млн туристов. По итогам 2021 года в регионе насчитали чуть более 1,9 млн туристов.