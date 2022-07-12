"Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" обследовали район вблизи участка тропы, на котором ранее был зафиксирован факт выхода медведицы с медвежонком, и не нашли свежих следов пребывания зверей", — говорится в сообщении.

Посетителей предупреждают, что выход на этот маршрут сейчас разрешен группам не менее пяти человек; передвигаться необходимо компактно и в светлое время суток.

"Ограничения будут действовать несколько дней, кроме этого на маршруте будет осуществляться круглосуточное патрулирование", — уточнили в учреждении.

Ранее сообщалось, что 10 июля маршрут "ББТ-1" был временно закрыт из-за появления медведицы с медвежонком в его начале.

Один из наиболее популярных туристских маршрутов в Прибайкалье "ББТ-1" протяженностью 55 км пролегает по Большой Байкальской тропе вдоль берега озера Байкал из поселка Листвянка в поселок Большое Голоустное в Иркутском районе.

Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году, его площадь составляет 524,8 тыс. га. Полностью входит в границы Центральной экологической зоны озера Байкал. На его территории обитают 64 вида млекопитающих, 303 вида птиц, девять видов амфибий и рептилий, а в водоемах — 24 вида рыб. Многие виды растений и животных являются эндемиками.