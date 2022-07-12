"В этом году на Черноморском побережье смогут отдохнуть более 7,5 тысяч детей-инвалидов и их родителей. Все путевки уже находятся на руках у льготников", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

В нем отмечается, что льготники обеспечиваются санаторно-курортным лечением по медицинским показаниям в порядке очереди. Те, кто не воспользовались правом на бесплатный проезд до санатория, смогут получить компенсацию.

"Подмосковье единственный субъект в России, где семьям с детьми-инвалидами доступна компенсация проезда в санаторий на личном автотранспорте. Сейчас это особенно актуально, так как на курорты Черноморского побережья приостановлены авиаперелеты, а билеты на поезд приобретать нужно заблаговременно, и они не всегда есть в наличии, поэтому наши льготники выбирают личный транспорт и многие едут даже в Крым на свей машине", — отметила Каклюгина.

Она добавила, что стоимость проезда на личном транспорте компенсируется после возвращения. Возмещение затрат на проезд в Крым составит около 12 тыс. рублей, в Краснодарский край — порядка 10 тыс. рублей.