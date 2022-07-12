В программу фестиваля вошли мастер-классы по традиционным ремеслам, народные игры и забавы, уличное кино по мотивам карельских народных сказок, тренинги по карельскому языку, ремесленный ряд и карельская трапезная.

Гости мероприятия также смогут поучаствовать в театрализованной программе "Сквозь грань времен" и услышать творческие выступления местных коллективов.

Фестиваль "Oma Randa" проходит в Верхневолжье с 2017 года, он предлагает гостям знакомство с культурой субэтноса карел, проживающих на территории Тверской области уже четыре века.

Отмечается, что в регионе ведется активная работа по популяризации национальной карельской культуры.

Так, в Козловском поселении действует культурно-просветительский центр. В библиотеках села Козлово, деревни Еремеевка и деревни Никулино созданы музеи "Карельская изба".