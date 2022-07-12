"Рост заболеваемости COVID-19 связан с распространением неопасного подштамма омикрона. Очередной подъем связан с распространением субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма "омикрон", — говорится в сообщении.

В столичном оперштабе уточнили, что доля этих субвариантов доминирует в общей структуре заболеваемости в Москве.

В большинстве случаев заболевание требует лечения, которое схоже с классическим ОРВИ, поэтому уровень госпитализаций вырос на фоне подъема заболеваемости всего на 9%.

Как сообщалось, за прошлую неделю в Москве заболеваемость COVID-19 увеличилась на 57%.