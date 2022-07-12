"В Москве, как и в большинстве европейских стран, наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. (...) За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей", — говорится в сообщении.

В московском оперштабе добавили, что в Москве есть необходимые мощности для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в городе свободно две трети коечного фонда для пациентов с COVID-19. Дежурные отделения ОРВИ загружены только на 40%, при этом их работу усилили.

Как сообщалось, московские власти рекомендовали москвичам вернуться к ношению масок в закрытых помещениях, так как подъем заболеваемости связан с распространением более заразных подвариантов штамма "омикрон".