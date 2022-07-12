"Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы "Омикрона"", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале социального комплекса столицы.

С 15 марта, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в столице отменялись обязательное использование масок в помещениях и транспорте, соблюдение социальной дистанции; противоэпидемические меры на предприятиях и в организациях, такие как регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах; ограничения на курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах. В то же время запрет на проведение публичных мероприятий в столице сохранился.