"Участники конкурса составили больше 300 пеших и велосипедных маршрутов по разным районам, улицам и знаковым местам Москвы", — рассказала Сергунина, ее слова привели в комитете по туризму города.

В числе победителей — 17 проектов маршрутов. Пять из них выбрали пользователи портала "Активный гражданин", остальные 12 определило жюри из представителей туристической индустрии и органов власти, а также лауреатов конкурса прошлых лет.

Церемония награждения победителей прошла в московской усадьбе Замятина-Третьякова. Лауреаты конкурса получили памятные дипломы, подарки и сертификаты на посещение Московской канатной дороги.

Конкурс "Покажи Москву!" проходил в третий раз. Он призван популяризировать туристические профессии.