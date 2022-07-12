"По ходатайству следователя в отношении жителя Ульяновска, обвиняемого в хулиганстве в детском лагере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает региональное следственное управление СКР во вторник.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ранее сообщалось, что рано утром в воскресенье пьяный 24-летний мужчина проник на территорию детского оздоровительного лагеря "Волжанка". Зайдя в один из корпусов, он стал будить детей и нескольких ударил рукой по лицу. Хулиган был задержан охраной лагеря и передан полиции.