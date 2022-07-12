Из Минска поезд N250/249 будет отправляться с 14 июля по 25 августа по четвергам в 19:15 и прибывать в Санкт-Петербург по пятницам в 9:20. В обратном направлении поезд будет курсировать с 17 июля по 28 августа 2022 по воскресеньям, отправляясь из Санкт-Петербурга в 20:40 и прибывая в Минск в 10:21 понедельника.

В БЖД также сообщили о скидках для организованных групп пассажиров в размере 20-30%. Ранее из Петербурга в Минск ходил один поезд. Кроме того, из северной столицы есть составы в Гродно и Брест.