"Новый список действующих маршрутов из Челябинской области расширен до 24 направлений, увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов согласно заявкам авиакомпаний", — отмечает пресс-служба.

Так, в июле начнется выполнение полетов по 5 новым направлениям из аэропорта Челябинска: в Пермь, Владикавказ, Иркутск, Новокузнецк, Новосибирск. Из аэропорта Магнитогорска начинаются полеты в Самару и Сургут.

В результате из Челябинска будет выполняться 17 субсидируемых рейсов, из Магнитогорска — 7.