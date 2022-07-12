"Данная компания не раз привлекалась к административной ответственности за сброс недостаточно очищенных вод в приток реки Малая Истра. Вот и в ходе последней проверки, проведенной прокуратурой в марте, установлено, что в ручей сбрасывались стоки с превышением ПДК по пяти загрязняющим веществам", — цитирует главу ведомства Тихона Фирсова пресс-служба.

По итогам проверки компании было внесено представление об устранении нарушений, но требования, как и предыдущие требования Минэкологии, предъявленные по итогам административных расследований, не были исполнены.

В исковом заявлении прокуратура просит суд обязать нарушителей довести степень очистки сточных вод до нормативных показателей. Минэкологии региона поддержит исковые требования, добавили в пресс-службе ведомства.