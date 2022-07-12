«Авария произошла на 44-м километре автодороги Тунджели-Эрзинджан, когда микроавтобус с туристами возвращался с черноморского побережья в город Малатья. Водитель потерял управление, и автобус съехал с дороги. Пострадали 18 человек, находившихся в микроавтобусе», — пишет издание.

О национальности пострадавших пассажиров не сообщается, но регион, где произошла авария, не популярен у иностранных туристов, в том числе российских.

«На место происшествия были направлены многочисленные бригады медиков, спасателей, пожарной охраны и жандармерии. Спасатели установили веревочную систему для извлечения раненых. Все пострадавшие на машинах скорой помощи доставлены в государственную больницу Тунджели, им оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Жандармерия ведет расследование происшествия.