"Помощь спасателей потребовалась туристам, отдыхающим вблизи горы Верблюд в районе Авачинского перевала. Сигнал о том, что на высоте около 800 метров несколько человек получили тепловой удар, поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС вечером 11 июля", — говорится в сообщении.

Инспектор природного парка "Вулканы Камчатки" на месте оказала нескольким людям доврачебную помощь, однако были среди туристов и те, кому требовалась квалифицированная медицинская помощь. Спасатели поисково-спасательного отряда, находящегося на дежурстве в районе Авачинского вулкана, на автомобиле транспортировали пострадавших туристов к автомобильной дороге навстречу машине "скорой помощи".

Медпомощь потребовалась девяти туристам: их осмотрели в краевой больнице в Петропавловске-Камчатском, один ребенок госпитализирован в детскую больницу, остальные от госпитализации отказались.

По данным пресс-службы, тургруппа состояла из 28 человек, перед выходом в тур она не зарегистрировалась у спасателей.