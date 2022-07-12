"Амурская область по результатам участия с августа 2021 года во всероссийском акселераторе по промышленному туризму (...) вошла в ТОП-8 регионов участников, с которыми Агентство стратегических инициатив (АСИ) продолжит работу по развитию этого направления. Амурский ГХК был включен в пилотный перечень из 10 организаций, имеющих потенциал стать флагманами этого акселератора в регионе", — приводятся в сообщении слова заместителя главы Минэкономразвития области Екатерины Киреевой.

Организатором всероссийского акселератора по промышленному туризму выступает АСИ при поддержке Ростуризма и Минпромторга России.

Экскурсионные возможности строящегося комплекса оценили эксперты туристической отрасли и представители регионального правительства, посетив объекты строительства и участок, где планируется обустроить смотровую площадку.

Эксперты рекомендовали делать акцент не только на технических характеристиках оборудования, но и рассказывать о роли комплекса в развитии промышленности страны.

Предполагается, что Амурский ГХК станет крупнейшим в мире комплексом по производству базовых полимеров: 2,3 млн тонн полиэтилена и 400 тыс. тонн полипропилена. Строительство синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность Амурского газоперерабатывающего завода "Газпрома", который будет поставлять сырье.