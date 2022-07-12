Организатором всероссийского акселератора по промышленному туризму выступает АСИ при поддержке Ростуризма и Минпромторга России.
Экскурсионные возможности строящегося комплекса оценили эксперты туристической отрасли и представители регионального правительства, посетив объекты строительства и участок, где планируется обустроить смотровую площадку.
Эксперты рекомендовали делать акцент не только на технических характеристиках оборудования, но и рассказывать о роли комплекса в развитии промышленности страны.
Предполагается, что Амурский ГХК станет крупнейшим в мире комплексом по производству базовых полимеров: 2,3 млн тонн полиэтилена и 400 тыс. тонн полипропилена. Строительство синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность Амурского газоперерабатывающего завода "Газпрома", который будет поставлять сырье.