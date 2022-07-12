"По предварительным данным 44-летний мужчина прибыл на Камчатку из Московской области для отдыха и туризма в компании своих знакомых. Арендовав мотоциклы, они катались в районе бухты Средней Лагерной и скалам прибрежной полосы. Не справившись с управлением, в том числе по причине отсутствия познаний в ландшафте местности, мотоциклист сорвался со скалы", — говорится в сообщении.

В ГУ МЧС региона журналистам сообщили, что спасателям пришлось добираться к месту падения туриста на катере. Они доставили его на берег и к машине "скорой помощи", где тот скончался от полученных травм.