"Снят запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных. При этом при проведении массовых мероприятий должно обеспечиваться соблюдение ряда профилактических и противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции", — сообщается на сайте правительства Крыма во вторник.

Кроме того, отменяется требование о соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метров, о режиме изоляции по месту жительства до получения результатов исследования на COVID-19, усиленный режим текущей дезинфекции в местах массового скопления людей.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Основные ограничения сняли весной 2022 года.