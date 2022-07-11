"Исходим из того, что события в Шри-Ланке являются ее внутренним делом. Рассчитываем, что дальнейшее развитие политических процессов в дружественной нам стране будет проходить в соответствии с ее конституцией и действующими законами", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Ожидаем формирования нового правительства, готовы к сотрудничеству с ним", — подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ также выразили надежду "на скорейшую нормализацию обстановки и принятие новыми ланкийскими властями необходимых мер для преодоления кризисных явлений в национальной экономике".

"Находящимся в Шри-Ланке российским гражданам рекомендуем соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей", — заявили в МИД РФ.