"Кинофестиваль "Хрустальный источникЪ" является авторским проектом заслуженного артиста России Эвклида Кюрдзидиса. К настоящему времени между ним и компанией, выигравшей контракт на проведение кинофестиваля, не достигнуты договоренности о творческом взаимодействии", — говорится в сообщении.

В связи с этим было принято решение о переносе фестиваля и запланированных в его рамках конкурсов, творческих встреч, выставок и кинопоказов.

"Все средства, выделенные из краевого бюджета на организацию праздника, будут перенаправлены на социальные нужды", — отмечает пресс-служба.