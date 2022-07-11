"В вечерний час пик прохладную питьевую перевозчик ЦППК (Центральная пассажирская пригородная компания — ИФ) начал раздавать и пассажирам центральных вокзалов и крупнейших ж/д станций", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что речь идет о Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском вокзалах.

Питьевую воду также раздают на железнодорожных станциях "Мытищи", "Выхино", "Подольск", "Железнодорожная", "Лобня", "Одинцово" и "Тушинская".

Кроме того, акция проходит на 18 станциях метро и Московского центрального кольца.

Как сообщалось, понедельник стал самым жарким днем этого лета — воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) раскалился к 15:00 понедельника до 32,2 градуса.