"В ближайшее время нам предстоит встретиться с представителями Объединенных Арабских эмиратов, которые тоже заинтересованы в реализации проектов в Дагестане", — сказал Меликов в понедельник на совещании под председательством спикера Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Глава республики также сообщил, что сегодня при согласовании с министерством иностранных дел идёт работа с иностранными партнерами, в частности, с представителями Турции.

"Туризм сегодня для республики одна из наиболее динамично развивающихся сфер. В текущем году туристический поток в Дагестан ожидается на уровне полутора миллиона человек, в прошлом году был миллион" — сказал Меликов.

По его словам, поток туристов будет нарастать, в связи с чем есть планы "использовать территорию Дагестана для реализации проектов туризма на уровне мировых брендов".

"Здесь работа ведётся по двум этапам: первый — создание быстровозводимых объектов размещения типа кемпингов и модульных отелей для использования в высокий туристический сезон, и второй — строительство отелей разного уровня, от эконом до пятизвёздочных", — сказал Меликов.

Председатель Совета Федерации в ходе совещания посоветовала привлекать больше инвестиций для развития туристической отрасли. По мнению Матвиенко, можно было бы также развивать сельский и кулинарный туризм. Она отметила, что уже движение в эту сторону есть, в частности, в Дербенте.

Спикер Совета Федерации также сообщила, что специально посетит этот город: "хочу посмотреть, как там все организовано".